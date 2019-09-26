Разрешение иностранцам покупать сельскохозяйственную землю означает колонизацию Украины, - Тимошенко призвала Зеленского провести референдум по рынку земли

Для этого "Батькивщина" регистрирует в парламенте законопроект "О проведении всеукраинских референдумов по народной инициативе", который регулирует все механизмы их осуществления. Также фракция вносит законопроект об изменениях в Земельный кодекс Украины, согласно которому решение о судьбе земли можно будет принимать только после проведения референдума. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Она сообщила, что в соответствии с положениями внесенного правительством законопроекта о рынке земли, право покупать сельскохозяйственные угодья получат не только украинцы, но и лица с двойным гражданством, а также "украинские предприятия". По действующему законодательству украинской может называться компания, 99% в которой принадлежит иностранцам.

Юлия Тимошенко напомнила, что площадь сельскохозяйственных земель в Украине составляет 42 миллиона гектаров - а это 72% всей территории Украины.

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"Этот законопроект предусматривает, что во время войны, оккупации, аннексии - можно просто продать с молотка 72% территории Украины, и далеко не своим фермерам и аграриям. Если этот закон будет принят в парламенте и такое разрешение иностранцам покупать украинскую сельскохозяйственную землю станет реальностью, это будет означать новую колонизацию Украины", - заявила Юлия Тимошенко.

Она предостерегла президента Владимира Зеленского от "трагической ошибки" и напомнила о положении его программы об осуществлении "народовластия через референдумы".

"Вопрос распродажи территории Украины иностранцам - это и есть самый важный вопрос, разрешение на которую надо спросить у народа Украины. Готов ли народ Украины распродать свою территорию во время войны? И готов ли народ Украины отдать прибыль, которую рождает наша земля, иностранным большим монопольным корпорациям?" - сказала лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко сообщила, что уже семь областных советов приняли обращение к президенту и парламенту с требованием остановить открытие рынка земли, и эта волна набирает обороты.

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Лидер партии напомнила, что команда "Батькивщины" выступает категорически против продажи сельскохозяйственной земли Украины, и призвала всех украинцев, политические силы, общественные организации объединиться и бороться, чтобы "не допустить такого трагического для Украины решения".