Лозница получил госпремию Довженко за фильм "Донбасс"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что премию вручил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Я очень благодарен, что с вашим именем Украина связывает возрождение украинского кино и возрождение культурной дипломатии. То, что вы делаете, представляет Украину за рубежом. Это очень хорошо, что нас знают не только по проблемам, но и по художественным достижениям - во многом это и ваша заслуга", - сказал Бородянский.

Со своей стороны Лозница отметил, что считает большой честью получить такую высокую награду от государства.

По его словам, это первый фильм в его творческой деятельности, который удалось сделать при активной финансовой поддержке Украины.

"За всю мою 24-летнюю кинодеятельность я сделал 25 картин - это стало возможным благодаря тому, что за последние пять лет изменилась ситуация. Благодаря работе большого количества людей, в том числе - Госкино Украины, Филиппа Ильенко (экс-глава Госкино. - Ред.) и депутатов, которые приняли закон о кино, и тех людей, которые проголосовали за финансирование кино, потому что без этого кино невозможно", - сказал режиссер.

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Как известно, фильм Сергея Лозницы "Донбасс" рассказывает о людях, которые живут в зоне войны на востоке Украины, и включает 13 переплетенных сюжетов, которые демонстрируют различные сферы жизни на оккупированных территориях. Лента показывает, как наемники РФ забирают автомобиль у местного бизнесмена, как переселенцы живут в подвале, как чиновник обворовывает больницу и как снимаются постановочные новости для телевидения. Лозница написал сценарий картины по мотивам документальных роликов, выложенных очевидцами в Интернет.

Фильм создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии.

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