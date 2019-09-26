Кабмин планирует открыть доступ к кадастрам для всех украинцев

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение правительства.

"Даю всем неделю. За это время поймите полную картину всего, что у вас происходит, и наведите порядок", - заявил Гончарук во время рабочего совещания.

Он отметил, что информация в кадастрах должна быть профессионально собранной, оцифрованной, а также доступной для всех желающих.

"Украина уже потратила десятки миллионов долларов на разработку различных кадастров. Денег нет. Кадастров нормальных тоже", - отметил премьер.

В частности Гончарук отметил необходимость упорядочения земельного кадастра, необходимого для открытия рынка земли.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство создаст рабочие группы для борьбы с коррупцией в разных отраслях, - Дубилет