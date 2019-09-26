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26.09.19 16:24

Кабмин планирует открыть доступ к кадастрам для всех украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил уполномоченным органам "навести порядок" в деятельности всех украинских кадастрах и предоставить к ним доступ всем гражданам.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение правительства.

"Даю всем неделю. За это время поймите полную картину всего, что у вас происходит, и наведите порядок", - заявил Гончарук во время рабочего совещания.

Он отметил, что информация в кадастрах должна быть профессионально собранной, оцифрованной, а также доступной для всех желающих.

"Украина уже потратила десятки миллионов долларов на разработку различных кадастров. Денег нет. Кадастров нормальных тоже", - отметил премьер.

В частности Гончарук отметил необходимость упорядочения земельного кадастра, необходимого для открытия рынка земли.

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