Муж главбуха "Квартал 95" Пашков "перепрыгнул" 10 служебных должностей, для назначения врио главы стратегической разведки ГУР Минобороны, - Бутусов

Об этом в своем блоге пишет главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Стремительную кареру в Главном управлении разведки Министерства обороны совершил Алексей Пашков. Алексей – кадровый военный разведчик, 18 лет прослужил в военно-техническом управлении 3-го департамента Главного управления разведки Минобороны (департамент стратегической разведки). Алексей, несмотря на выслугу и добросовестную службу, занимал одну из низовых должностей в ГУР МО. Такие структуры как 3-й департамент, являются куда более спокойной и стабильной работой, чем оперативная разведка и диверсии. Вскоре после победы президента Зеленского, карьера Пашкова пошла в гору. На данный момент Алексей Пашков занимает штатную должность начальника аналитического управления – временно исполняющего обязанности начальника Департамента стратегической разведки ГУР МО", - сообщил журналист.

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"С июля 2019-го Пашков перепрыгнул сразу 10 служебных должностей, чтобы занять кресло врио начальника департамента. Это было бы логично, если бы Алексей Пашков проводил дерзкие операции в тылу врага, и в награду за боевые заслуги получил карьерный взлет. Нет проблем, есть фронт, есть задачи за линией фронта, возможностей отличиться для инициативного и опытного офицера во время войны более чем достаточно. Но должность Пашкова далека от ведения боевых действий, диверсий и добывания секретов Кремля. Ничего выдающегося по сравнению с коллегами этот офицер не сделал. Разумеется, 300 других офицеров стратегической разведки отнеслись к такому прыжку негативно, - отметил главред "Цензор.НЕТ".

"Чем это, по сути, отличается от назначения Порошенко своего личного охранника Федорова замглавы ГУР МО и присвоения ему генерал-лейтенантского звания? Такая же дискредитация военной службы и карьеры, такие же личные связи, вместо профессиональных вопросов. Сейчас ответственность за эту ситуацию полностью лежит на начальнике Главного управления разведки Василии Бурбе, который назначил Пашкова на высокий пост, на министре обороны Андрее Загороднюке, который подписывает каждые два месяца приказ на продление временно исполняющего обязанности, и на президенте Владимире Зеленском, который визирует назначения на должность главы департамента в ГУРе. Нельзя дискредитировать воинское звание и прохождение карьеры. Скачки в карьере должны быть мотивированы исключительными и очевидными заслугами в коллективе, а не личными знакомствами. Если Пашков сохранит свою должность, все его руководители бросят тень на военную разведку и воинскую службу. Утверждать Пашкова в должности директора департамента в таких условиях недопустимо", резюмировал Бутусов.