Доступ к стенограмме разговора Зеленского с Трампом был сразу же заблокирован Белым домом, - отчет сотрудника спецслужб США

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете сотрудника американских спецслужб.

По полученным им данным, юристы Белого дома сначала сказали удалить электронную версию стенограммы телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом из системы, где такие записи обычно хранятся для дальнейшего использования. Однако вместо этого стенограмму перенесли в систему, где хранятся засекреченные данные.

"Один Сотрудник Белого дома сказал мне, что это злоупотребление системой, поскольку данный телефонный разговор не содержит секретной информации с точки зрения национальной безопасности", - подчеркивает сотрудник спецслужб.

"Все эти действия подтверждают, что в Белом доме осознавали всю серьезность содержимого беседы", - добавляет он.

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Напоминаем, во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.