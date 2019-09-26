Антикоррупционный суд начал рассмотрение дела по обвинению экс-чиновников "Укрзализныци", причинивших убытки на 27 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

На подготовительном заседании коллегия судей ВАКС рассмотрела и удовлетворила ходатайство стороны защиты о переносе рассмотрения в деле. Следующие заседания запланированы на 15 и 29 октября 2019 года.

В САП напомнили, что в рамках досудебного расследования было установлено, что в конце 2015 года исполняющий обязанности начальника филиала "Центр управления промышленностью", вступив в сговор с начальником шпального отдела, без проведения соответствующих тендерных процедур заключил с ЧАО "Коростенский завод железобетонных шпал" финансово-хозяйственные сделки в интересах ряда частных обществ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинительный акт в отношении 6 лиц, похитивших 98 млн грн при закупке топлива на предприятиях "Укрзализныци", направлен в Антикорсуд, - САП

В дальнейшем на выполнение этих сделок были потрачены денежные средства "Укрзализныци" в сумме 152 млн грн, из которых около 27 млн грн безвозвратно выбыли из активов этого предприятия, так как их предметом была закупка метизной продукции по ценам, более чем на 30% выше рыночных.

Действия бывших чиновников квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Антикоррупционный суд будет заниматься только делами САП и НАБУ: Рада приняла в первом чтении законопроект о разгрузке ВАКС