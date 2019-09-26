Пенс планировал визит на инаугурацию Зеленского, но отменил его из-за Трампа, - отчет сотрудника спецслужб США

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете информатора американских спецслужб.
"Я узнал от американских чиновников, что примерно 14 мая президент проинструктировал вице-президента Пенса отменить запланированный визит в Украину на инаугурацию Зеленского 20 мая. Вместо него делегацию возглавил секретарь по энергетике Рик Перри", - сообщил сотрудник спецслужб.
По его словам, чиновники сообщили ему, что Трамп якобы не хочет встречаться с Зеленским до тех пор, пока он не увидит, как тот "решит действовать", став президентом.
Напомним, 15 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского возможно приедет вице-президента США Майк Пенс.
Напоминаем, во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.