Задержанная в Польше Виктория Князева и три ее спутника возвратились в Украину. Деньги изъяты

По данным источников Цензор.НЕТ, задержание в Польше вряд ли связано с каким-то политическими вопросами и утечкой информации из Украины. Виктория Князева вместе со своим начальником – директором строительной фирмы Каганом только в 19-м году выезжала в Евросоюз 6 раз.

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Несмотря на слухи, что якобы Князеву ранее уже задерживали в Евросоюзе, данная информация не подтверждена документально, и скорее всего, не соответствует действительности.

Уголовные дела по вывозу незадекларированных средств открыты в Польше и в Украине Государственным бюро расследований.

По данным источников Цензор.НЕТ, Князева указала, с кем из руководителей она общалась для беспрепятственного проезда по зеленому коридору через пункт пропуска.

Таким образом, в Украине рассматривается привлечение к ответственности также ряда должностных лиц.