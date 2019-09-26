На слушаниях в Конгрессе демократы обвинили Трампа в измене

С таким заявлением председатель Разведывательного комитета Палаты представителей США Адам Шифф выступил во время слушаний в Конгрессе с участием и.о. директора Национальной разведки США Джозефа Магуайера. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Он (президент Трамп. - Ред.) изменил собственной присяге о защите нашей национальной безопасности и предал присягу о защите нашей Конституции", - подчеркнул Шифф.

По мнению Шиффа, президент Украины Владимир Зеленский пытался снискать расположение главы наиболее мощного в мире государства, четко подчеркнув, что нуждается в поддержке в противостоянии российской агрессии. "Какой был ответ Президента? Она звучит как классический криминальный шантаж", - заявил Шифф.

Ссылаясь на стенограмму разговора президентов Украины и США, он отметил, что Трамп сначала вспомнил, что США "сделали столько (для Украины. - Ред.), сколько не сделала ни одно государство", и что он услышал желание Украины, которая стремится сохранить поддержку США.

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Однако дальнейшие слова Трампа конгрессмен расценивает как давление на Украину с целью инициировать расследование против сына Джо Байдена.

В ответ представители Республиканской партии заявили, что демократы слишком уж политизировали переговоры Трампа и Зеленского в попытке добиться импичмента главы США.

"Я хочу поздравить демократов с тем, что они запустили очередную операцию информационной войны против Президента, и с их необычайной способностью снова привлекать ведущие медиа к своей кампании", - заявил старший член комитета конгрессмен-республиканец Девин Нуньес.

Слушания, которые проходят в Конгрессе США 26 сентября, посвященные обсуждению разговора президентов США и Украины от 25 июля.

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В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

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Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.