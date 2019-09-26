Нацсовет проверяет 14 телеканалов из-за нарушений правил вещания в дни памяти и траурные дни

Такое решение было принято на заседании 26 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

В ведомстве подчеркнули, что телерадиокомпании должны были внести изменения в свои сетки вещания при планировании программ и передач, в частности, в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, - 29 августа, в день памяти 80-й годовщины начала Второй мировой войны - 1 сентября и в день памяти 75-й годовщины начала депортации украинский с Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщини в 1944-1951 годах - 8 сентября.

Однако 29 августа, в День памяти защитников Украины, признаки нарушений действующего законодательства выявлены в эфире ООО "ТРК "112 ТВ" (логотип "112 УКРАИНА"), ООО "Идана Юкрейн" (логотип "BOUTIQUETV"), ООО "Детское телевидение Украины" (логотипы "NIKI kids" и "NIKI junior"), ООО "Музыкальный телеканал РУ МЬЮЗИК" (логотип "EUMUSIC"), ООО "Музыкальный телеканал ЮЭЙ МЬЮЗИК" (логотип "4ever music"), ООО "Магнолия - ТВ" (логотип "ЧП. INFO") и ООО "Реал-медиа" (логотип "КRATU"), г. Херсон.

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По результатам мониторингов от 1 сентября, в День памяти 80-й годовщины начала Второй мировой войны, аналогичные признаки нарушений зафиксированы в деятельности 6-ти вещателей: ООО "Идана Юкрейн" (логотип "BOUTIQUETV"), ООО "Детское телевидение Украины" (логотипы "NIKI kids" и "NIKI junior"), ООО "Музыкальный телеканал РУ МЬЮЗИК" (логотип "EUMUSIC"), ООО "Музыкальный телеканал ЮЭЙ МЬЮЗИК" (логотип "4ever music"), ООО "Центральное бюро новостей" (логотип "Ветер"), г. Кропивницкий Кировоградской обл., и ООО "Радиоинформационный центр "Независимость", г Львов.

Внеплановая проверка ООО "Медиа группа "Надежда" (логотип "Надежда") подтвердила несоблюдение им правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти 8, 18 и 19 мая.

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После проведения внеплановых проверок и выяснения всех обстоятельств Национальный совет примет соответствующие решения.