Трамп просил оставить Луценко на должности генпрокурора

Речь об этом идет в тексте отчета сотрудника разведки США о разговоре Трампа с Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент похвалил генерального прокурора Украины Юрия Луценко и предложил Зеленскому, чтобы тот оставил его на должности", - сказано в отчете.

В частности, отмечено, что Трамп похвалил Луценко за то, что тот поднимал тему расследование в отношении семьи Джо Байдена.

Как указано в документе, "чиновники Белого дома, которые предоставили эту информацию, были глубоко обеспокоены тем, что было сказано в телефонном разговоре".

"Они сказали мне, что с юристами Белого дома уже идет дискуссия о том, как относиться к этому разговору, поскольку, по словам чиновников, существует вероятность, что они стали свидетелями того, как президент злоупотреблял своим служебным положением в личных целях", - говорится в отчете.

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В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

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Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.