Президент Болгарии Радев, выступая в ООН, призвал к прекращению боевых действий на Донбассе

Об этом он заявил в своем выступлении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Более пяти лет прошло с начала военного конфликта на Востоке Украины, однако ситуация продолжает оставаться тревожной. Мы призываем к мирному урегулированию конфликта, и считаем, что произошедший обмен заключенными знаком надежды на его урегулирование", - заявил Радев.

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Глава Болгарии также призвал к прекращению боевых действий на Донбассе и соблюдению договоренностей об отводе войск и тяжелой военной техники.