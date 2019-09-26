Российские оккупанты не имеют права переименовывать Крым, - представитель президента в АРК Кориневич

Об этом "Укринформу" заявил представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы слышали многое от оккупационной власти, например, то, что Северо-Крымский канал по международному праву должен иметь статус международного. Это абсолютная чушь, ведь это инфраструктурная единица Украины, так же, как, например, трасса Киев-Одесса. Теперь мы видим, что они переходят к новому этапу информационных мероприятий, что, мол, Крым надо переименовать, потому что есть другая часть - там когда-то были древнегреческие города-полисы. Безусловно, мы с уважением относимся к греческой части истории Крыма. Но любая попытка изменения названия Крыма является абсолютно неправомерным действием оккупационной власти", - отметил Кориневич.

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Он подчеркнул, что Крым согласно международному праву является автономной республикой в ​​составе Украины.

"Все эти предложения России не имеют ничего общего с реальностью. Это касается направления и официального названия полуострова", - констатировал Кориневич.

Напомним, 16 сентября оккупационные власти полуострова заявили, что изучают возможность переименования Крыма. К его названию могут добавить слово "Таврида", чтобы "укрепить российский статус региона".

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