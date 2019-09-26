Зеленский в Нью-Йорке встретился с бондхолдерами и представителями рейтинговых агентств. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы понимаем, что благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом нам удастся достичь лучших результатов в верховенстве права, поддерживать макроэкономическую стабильность, привлечь прямые иностранные инвестиции и проводить реформы, которые приведут к устойчивому экономическому росту", - сказал Зеленский.
По словам Президента, миссия МВФ, которая находилась в Украине в течение последних недель, и продемонстрировала поддержку инициатив украинской власти.
Президент рассказал о законодательных инициативах, целью которых является привлечение иностранного капитала в Украину.
"Мы разработали десятки законопроектов, направленных на улучшение инвестиционного климата. В частности, речь идет о реформах правоохранительной и судебной систем и снятии ограничений на движение капитала. Также в первом чтении принят законопроект о концессиях", - сообщил Зеленский.