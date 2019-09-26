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26.09.19 20:12

Сотрудник полиции охраны на евробляхе врезался в остановку транспорта на Киевщине, погибла женщина. ФОТО

В Киевской области в результате ДТП с участием сотрудника полиции охраны один человек погиб, двое получили телесные повреждения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сотрудник полиции охраны на евробляхе врезался в остановку транспорта на Киевщине, погибла женщина 01

"Сегодня, 26 сентября, в 17:46 в Броварской отдел полиции поступило сообщение о совершении наезда на остановку общественного транспорта. Водитель, находившийся за рулем автомобиля Opel на еврономерах не справился с управлением и въехал в остановку, где находились люди. В результате ДТП два человека получили телесные повреждения и погибла женщина", - говорится в сообщении.

Сотрудник полиции охраны на евробляхе врезался в остановку транспорта на Киевщине, погибла женщина 02

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На месте происшествия находится новый глава Нацполиции Игорь Клименко.

Сотрудник полиции охраны на евробляхе врезался в остановку транспорта на Киевщине, погибла женщина 03

По предварительной информации водитель является сотрудником управления полиции охраны. По данному факту назначено служебное расследование, на время которого начальника ГСО Киевской области отстранен от исполнения служебных обязанностей. О происшествии сообщено в ГБР.

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