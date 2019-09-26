Почти 52% украинцев выступают против введения рынка земли, - опрос КМИС

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 51,9% опрошенных не одобряют поручение президента Владимира Зеленского об отмене моратория, 13,6% – скорее не одобряют, а 38,3% — полностью не одобряют.

Положительно к этой идее относятся 35%: из них 16,7% полностью одобряют поручение Зеленского, 18,3% - скорее одобряют. Еще 13,1% респондентов затруднились ответить.

Почти две трети опрошенных (64,3%) считают, что вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения должен решаться на референдуме.

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25,5% уверены, что этот вопрос должны решать президент, правительство и Верховная Рада.

В КМИС отметили, что количество противников отмены моратория на продажу земли за год значительно уменьшилось — в ноябре 2018 года против введения рынка земли были 72%.

Опрос был проведен методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 16 по 19 сентября 2019 года. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,6%.

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Напомним, законопроект об обороте земель сельхозназначения, внесенный в парламент 26 сентября, предполагает ограничения на покупку в виде 15% сельхозземель области и 0,5% – страны при отсутствии таких ограничений для арендаторов, а также минимальную цену продажи на уровне НДО.

Среди других условий - первоочередное право арендатора на выкуп и возможность покупки нерезидентами (исключая представителей страны-агрессора) только через регистрацию компании резидента в Украине.