По факту смертельного ДТП в Броварах от выполнения служебных обязанностей отстранен весь руководящий состав управления полиции охраны Киевской области, - Клименко. ФОТО

Об этом сообщил председатель Национальная полиция Украины Игорь Клименко на месте происшествия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Два часа назад в городе Бровары по улице Киевской произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и еще два травмированы. За рулем автомобиля находился сотрудник управления полиции охраны Киевской области. Мною принято решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от выполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование. В ближайшие дни общественность будет проинформирована о жестких мерах реагирования", - заявил Клименко.
Следователи открыли уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.