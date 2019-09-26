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26.09.19 21:17

По факту смертельного ДТП в Броварах от выполнения служебных обязанностей отстранен весь руководящий состав управления полиции охраны Киевской области, - Клименко. ФОТО

По факту трагического ДТП в Броварах с участием работника полиции охраны, открыто уголовное производство.

Об этом сообщил председатель Национальная полиция Украины Игорь Клименко на месте происшествия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По факту смертельного ДТП в Броварах от выполнения служебных обязанностей отстранен весь руководящий состав управления полиции охраны Киевской области, - Клименко 01
По факту смертельного ДТП в Броварах от выполнения служебных обязанностей отстранен весь руководящий состав управления полиции охраны Киевской области, - Клименко 02

"Два часа назад в городе Бровары по улице Киевской произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и еще два травмированы. За рулем автомобиля находился сотрудник управления полиции охраны Киевской области. Мною принято решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от выполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование. В ближайшие дни общественность будет проинформирована о жестких мерах реагирования", - заявил Клименко.

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По факту смертельного ДТП в Броварах от выполнения служебных обязанностей отстранен весь руководящий состав управления полиции охраны Киевской области, - Клименко 03
По факту смертельного ДТП в Броварах от выполнения служебных обязанностей отстранен весь руководящий состав управления полиции охраны Киевской области, - Клименко 04
По факту смертельного ДТП в Броварах от выполнения служебных обязанностей отстранен весь руководящий состав управления полиции охраны Киевской области, - Клименко 05

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Следователи открыли уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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