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26.09.19 21:25

Законопроект про Бюро финансовых расследований не решает основные проблемы налоговой системы Украины - "EU Reporter"

Законопроект о создании Бюро финансовых расследований не решает основные проблемы украинской налоговой системы: дублирование функции расследования экономических преступлений в разных ведомствах, зависимость от правительства и министра финансов, отсутствие прозрачного конкурса на назначение руководителя Бюро,

налоги

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет EU Reporter

Издание отмечает, что по данным исследований PWC, World Economic Crime and Fraud Research 2018: Survey of Ukrainian Organisations – два из пяти первых видов экономической преступности в Украине – это коррупция и растрата имущества, без создания независимого налогового ведомства невозможно прозрачно и качественно расследовать экономические преступления, особенно, ТОП-чиновников.

"Принятие зарегистрированного на сайте Верховной Рады Законопроекта "О Бюро финансовых расследований" негативно повлияет на бизнес и граждан, ведь новый фискальный орган будет иметь исключительно карательную функцию и зависеть от правительства или министра финансов. Кроме того, законопроект не предусматривает конкурса на должность руководителя, законодательного ограничения другим правоохранительным органам заниматься противодействием преступлениям в сфере публичных финансов, контроля и тому подобное", – отметил эксперт по налогообложению Андрей Гмырин.

В качестве альтернативы Гмырин предложил народным депутатам создать новое налоговое ведомство со специальным статусом, которое обеспечит национальную безопасность страны в экономической сфере.

"Координировать и регулировать новую независимую Государственную службу доходов (название – не важно) должен Совет национальной безопасности и обороны, которую возглавляет Президент Украины. Деятельность нового фискального ведомства должна быть максимально независима от органов государственной власти, прокуратуры, политических партий, общественных объединений. Контроль за деятельностью Службы должен осуществлять парламент и специально созданный при Службе наблюдательный общественный совет. Для расследования возможных правонарушений сотрудников Службы достаточно уже действующих антикоррупционных органов НАБУ и ГБР", – объяснил Гмырин.

Политический эксперт Тарас Семенюк отметил, что предложенное Гмыриным объединение функций борьбы с экономической преступностью и информационных баз всех правоохранительных органов в одном государственном ведомстве позволит упреждать и качественно расследовать экономические преступления.

"Реорганизация и объединение уже существующих налоговых органов, их функций и информационных баз в единую информационную систему, где сразу будет видно всю цепь движения средств, даст возможность оперативно предупреждать и качественно расследовать экономические преступления. То есть координация действий сотрудников налогового ведомства должна осуществляться из "единого центра". Подобные слияния и оптимизация налоговых органов использовались в других странах и подтвердили свою эффективность. Пора уже проводить качественную реформу налоговой, а не, как всегда, создавать один орган взамен другому", – отметил Семенюк.

Ранее на сайте Верховной Рады был зарегистрирован Законопроект про Бюро финансовых расследований №1208. Как альтернативу депутаты зарегистрировали Законопроект про Бюро финансовых расследований № 1208-2. При этом эксперты налогообложения отмечают, что в альтернативном законопроекте остались все те же недостатки.

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