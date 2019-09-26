Законопроект про Бюро финансовых расследований не решает основные проблемы налоговой системы Украины - "EU Reporter"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет EU Reporter

Издание отмечает, что по данным исследований PWC, World Economic Crime and Fraud Research 2018: Survey of Ukrainian Organisations – два из пяти первых видов экономической преступности в Украине – это коррупция и растрата имущества, без создания независимого налогового ведомства невозможно прозрачно и качественно расследовать экономические преступления, особенно, ТОП-чиновников.

"Принятие зарегистрированного на сайте Верховной Рады Законопроекта "О Бюро финансовых расследований" негативно повлияет на бизнес и граждан, ведь новый фискальный орган будет иметь исключительно карательную функцию и зависеть от правительства или министра финансов. Кроме того, законопроект не предусматривает конкурса на должность руководителя, законодательного ограничения другим правоохранительным органам заниматься противодействием преступлениям в сфере публичных финансов, контроля и тому подобное", – отметил эксперт по налогообложению Андрей Гмырин.



В качестве альтернативы Гмырин предложил народным депутатам создать новое налоговое ведомство со специальным статусом, которое обеспечит национальную безопасность страны в экономической сфере.

"Координировать и регулировать новую независимую Государственную службу доходов (название – не важно) должен Совет национальной безопасности и обороны, которую возглавляет Президент Украины. Деятельность нового фискального ведомства должна быть максимально независима от органов государственной власти, прокуратуры, политических партий, общественных объединений. Контроль за деятельностью Службы должен осуществлять парламент и специально созданный при Службе наблюдательный общественный совет. Для расследования возможных правонарушений сотрудников Службы достаточно уже действующих антикоррупционных органов НАБУ и ГБР", – объяснил Гмырин.

Политический эксперт Тарас Семенюк отметил, что предложенное Гмыриным объединение функций борьбы с экономической преступностью и информационных баз всех правоохранительных органов в одном государственном ведомстве позволит упреждать и качественно расследовать экономические преступления.

"Реорганизация и объединение уже существующих налоговых органов, их функций и информационных баз в единую информационную систему, где сразу будет видно всю цепь движения средств, даст возможность оперативно предупреждать и качественно расследовать экономические преступления. То есть координация действий сотрудников налогового ведомства должна осуществляться из "единого центра". Подобные слияния и оптимизация налоговых органов использовались в других странах и подтвердили свою эффективность. Пора уже проводить качественную реформу налоговой, а не, как всегда, создавать один орган взамен другому", – отметил Семенюк.

Ранее на сайте Верховной Рады был зарегистрирован Законопроект про Бюро финансовых расследований №1208. Как альтернативу депутаты зарегистрировали Законопроект про Бюро финансовых расследований № 1208-2. При этом эксперты налогообложения отмечают, что в альтернативном законопроекте остались все те же недостатки.