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26.09.19 21:55

На Луганщине задержан пограничник, ранее воевавший против Украины за "ЛНР" (обновлено). ФОТОрепортаж

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в участии в террористической организации пограничнику Лисичанского пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Луганщине задержан пограничник, ранее воевавший против Украины за ЛНР (обновлено) 01

По предварительной информации житель Луганской области в течение 2014 года входил в состав незаконного вооруженного формирования "народная милиция ЛНР". Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Госпогранслужбе.

Следствием проверяется информация о возможных контактах подозреваемого с представителями террористической организации "ЛНР" и передаче ее членам информации разведывательного характера.

На Луганщине задержан пограничник, ранее воевавший против Украины за ЛНР (обновлено) 02

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На Луганщине задержан пограничник, ранее воевавший против Украины за ЛНР (обновлено) 03

Пограничнику сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины); решается вопрос об избрании меры пресечения. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как сообщили в Национальной полиции, 27-летний бывший сотрудник Управления Государственной службы охраны ГУ МВД в Луганской области, а в настоящее время - сотрудник Лисичанского пограничного отряда, в июне 2014 года вступил в ряды НЗФ "Призрак", которое действовало на территории так называемой "ЛНР".

На Луганщине задержан пограничник, ранее воевавший против Украины за ЛНР (обновлено) 04
На Луганщине задержан пограничник, ранее воевавший против Украины за ЛНР (обновлено) 05

"Несение службы на блокпостах, выявление проукраински настроенных лиц и таких, которые не поддерживают режим самопровозглашенной "ЛНР", боевые действия вблизи Дебальцево и других населенных пунктов на территории Донбасса против Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины - послужной список уличенного предателя", - отметили в полиции.

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На Луганщине задержан пограничник, ранее воевавший против Украины за ЛНР (обновлено) 06

Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, с правом внесения залога в размере 200 тыс. гривен.

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