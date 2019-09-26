Церемония прощания с погибшим на Донбассе украинским воином Андреем Сторожуком прошла в Винницкой области

Об этом говорится на сайте Хмильникского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"26 сентября 2019 на Площади Свободы состоялась скорбная церемония прощания с 27-летним Героем, жизнь которого оборвалась 24 сентября 2019 в результате пулевого ранения в зоне проведения ООС.

С горькой грустью и слезами на глазах проститься с воином пришли его побратимы, родные, близкие и знакомые, военнослужащие, жители Хмильниччины, работники предприятий, учреждений и организаций города и района.

В эти скорбные минуты к жителям Хмильника обратились: председатель Винницкой областной государственной администрации Владислав Скальский, представители местной власти, государственных учреждений и общественных организаций", - отмечается в сообщении.

Андрей Сторожук ранее проходил службу в 26-й отдельной артиллерийской бригаде, участвовал в АТО, затем работал водителем отделения обеспечения Хмельницкого районного военного комиссариата.

Похоронят Героя завтра, 27 сентября, в родном селе Педосы Хмельницкого района.

У него остались жена и 2-летний сын".

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