Расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США как манипулятивный и не соответствующий истине, - Луценко

Об этом Луценко сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с массовыми запросами сообщаю: я расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США в части информации о Луценко как манипулятивный и неоднократно не соответствующий истине", - написал Луценко.

По мнению экс-генпрокурора, "установлением истины по делу Бурисмы и вмешательства в американские президентские выборы 2016 должны заниматься исключительно правоохранительные органы двух стран на основе механизма международной правовой помощи".

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Напоминаем, информатор комитета по разведке палаты представителей США заявил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским хвалил бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко. В документе отмечается, что Луценко делал несколько заявлений о деятельности семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине, о предполагаемом участии украинских властей в выборах США 2016 года и о деятельности посольства США в Киеве.

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