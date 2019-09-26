Частного исполнителя задержали в Киеве на взятке 1 тыс. долл. за прекращение исполнительного производства, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Злоумышленница требовала 1 000 долларов за вынесение постановления о прекращении исполнительного производства и удаления данных из реестра должников. Задержали женщину после того, как она получила деньги.

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"В офисном помещении изъяли деньги и пакетики с белым порошком, который отправят на проведение экспертизы. В рамках уголовного производства, которое расследуется по части 4 статьи 368-4 (Подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения на время следствия.

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Согласно санкции статьи, действия частного исполнителя наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Кроме того, после проведения экспертизы возможна дополнительная правовая квалификация события", - сообщили в полиции.