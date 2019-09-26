Лишение лицензии телеканала 112.Украина касается только цифрового вещания. Трансляции в интернете и кабельных сетях останутся, - Нацсовет ТРВ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "РБК-Украина" заявили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.

"В цифра не будет речи только тех региональных компаний, лицензии которых сегодня (26 сентября) рассматривали. Нацсовет направляет письмо провайдеру. Когда он его получит, он его (сигнал) и выключит. Выключает сигнал провайдер, это не через полгода, это в ближайшее время ", - заявили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТРВ лишил лицензий пять региональных компаний, которые вещали под логотипом "112 Украина"

Речь идет о компании ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ".

Согласно госреестров субъектов информационной деятельности, эти компании распространяют сигнал "112 Украина" на Киев, Харьков. Днепр, Львов, Чернигов, Винницу, Кривой Рог, Полтаву, Херсон, Сумы, Ужгород, Луцк, Черкассы, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Мукачево и прилегающие районы.

Также цифровое вещание телеканала по решению Нацсовета прекратят в городах Донецкой и Луганской областей, в частности в Мариуполе, Краматорске, Константиновке.

В Нацсовете уточнили, что в интернете, в кабельных сетях и в спутнике канал продолжит сказать без изменений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канал продолжает вещание со спутника, в кабельных сетях и в интернете, - "112 Украина" в ответ на решение Нацсовета

Напомним, 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказалась продлевать лицензию телеканалу "112 Украина".

Несмотря на решение Нацсовета, телеканал заявил, что будет продолжать работу. Также телеканал назвал действия Нацсовета "незаконными", а сам Нацсовет - "нелегитимным органом власти".