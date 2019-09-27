Наемники РФ 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский воин получил ранения, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВостокК" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:

- четыре раза вблизи Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Новогнатовки - из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Марьинки - из автоматического гранатомета и снайперского оружия;

- дважды неподалеку от Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Новотроицкого и один раз неподалеку от Павлополя - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Николаевки - из вооружения БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

- трижды вблизи Новолуганское - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- трижды неподалеку от Луганского - из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП и гранатометов различных систем;

- вблизи Травневого - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Водяного - из вооружения БМП и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Травневого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

- вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм.



