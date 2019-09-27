Пристайко обсудил с главой МИД Дании "Северный поток-2"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД сообщил на своей странице в Twitter.

"Обсудили с моим датским коллегой Йеппе Кофодом наши позиции по "Северный поток-2". Рад, что мы оба видим одинаковые риски и вызовы. Поблагодарил Данию за продолжение поддержки", - пишет Пристайко.

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Встреча состоялась 26 сентября 2019 года на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".

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Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российской компании "Газпром". Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). При запуске проекта планировалось его завершить до конца 2019 года.

По состоянию на сентябрь 2019 года "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.