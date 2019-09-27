Порошенко защищает Меркель от критики Трампа, - Politico

Так издание Politico.eu пишет, что пятый президент Украины Петр Порошенко в четверг опроверг критику Германии его преемником Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, который заявил, что Берлин не сделал достаточно, чтобы помочь защитить Украину против России, передает Цензор.НЕТ.

Порошенко заявил, что санкции, которые наказывают Россию за ее военную агрессию в Украине, были бы невозможны без помощи канцлера Ангелы Меркель, а также президента Франции Франсуа Олланда и его преемника Эммануэля Макрона.

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"Поддержка, которую предоставил ЕС, беспрецедентная", - написал Порошенко.

Напомним, президент США Дональд Трамп 25 сентября призвал ряд стран ЕС, в том числе Германию и Францию, увеличить размер их помощи Украине. Трамп критиковал Берлин еще два месяца назад, во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) затрагивает Украину в разговорах с Трампом, но "ничего не предпринимает", говорится в обнародованной стенограмме их июльской беседы.

"Когда я говорил с Ангелой Меркель, то она говорит об Украине, но ничего не делает. И многие европейские страны делают так же", - заявил президент США.

"Вы абсолютно правы, не просто на 100%, но реально на 1000%. Я могу сказать следующее: я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они не делают так много, как это необходимо, по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Они не делают так много, как должны были бы делать для Украины", - ответил Зеленский.

25 сентября Белый дом опубликовал текст стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшейся 25 июля.

24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.