"СНГ - это клуб неудачников", - вице-премьер Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Европейской правде.

"Я считаю, что СНГ – это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников".

СНГ – это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ – это закрытая история", - сообщил он.

Напомним, ранее вице-министр отметил, что Украине необходимо выйти из сферы интересов России: "Прекратить метаться влево-вправо, как мы это делали 30 лет. Мол, здесь мы ускоряем евроинтеграцию, здесь тормозим, здесь мы движемся в НАТО, а здесь объявляем внеблоковость. Эти метания надо прекратить".

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Как сообщалось, Договор о дружбе между Россией и Украиной приостановил действие 1 апреля 2019.