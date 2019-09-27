Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.09.19 10:31

Киев готов к отопительному сезону на 97%, - Пантелеев

Город Киев готов к отопительному сезону на 97%.

отопление

Об этом во время брифинга проинформировал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает Цензор.НЕТ со  ссылкой "Укринформ".

"На сегодня Киев готов к пуску тепла. Общая готовность - 97%. В первую очередь будет запускаться бюджетная сфера - готовность 100% по состоянию на вчера", - сказал Пантелеев.

В то же время, по его словам, столичные ТЭЦ готовы к запуску и полноценной работы в отопительный период.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" обещает предупреждать, в каких городах отопительный сезон под угрозой

Он отметил, что также в городе проводится замена старых теплосетей новыми.

"Тепловых сетей почти 3 тысячи километров, тепловые сети строились 50-60 лет назад, они исчерпали свои ресурсы. Основная задача - это выявить наиболее критические участки, по итогам прошлого отопительного сезона, и заменить их на современные трубопроводы", - сказал он.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100