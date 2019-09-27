Смертельное ДТП в Броварах: ГБР задержало подозреваемого сотрудника полиции охраны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи задержали полицейского-водителя взвода реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области, который совершил наезд на остановку общественного транспорта, в порядке

ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении правоохранителю о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, вчера, 26 сентября, в Киевской области в результате ДТП с участием сотрудника полиции охраны один человек погиб, двое получили телесные повреждения.

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