Украина продолжит переговоры с МВФ, чтобы получить рекомендации для открытия новой программы сотрудничества, - Гончарук

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук написал на своей странице в Facebook, комментируя двухнедельный визит в Киев руководства фонда, передает Цензор.НЕТ.

"Успокою сразу панику, которая вчера разлетелась в украинских СМИ — переговоры с международными партнерами в активной фазе. Мы начали обсуждение новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования. В течение следующих нескольких недель мы будем продолжать переговоры, чтобы получить так называемый staff agreement - рекомендации совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной", - написал Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВФ продолжит дискуссии с Украиной о новой трехлетней программе в ближайшие недели, - глава миссии фонда ван Роден

Он признал, что это были две недели насыщенных, трудных и важных консультаций. Но руководитель миссии МВФ господин Роден дал положительную оценку уже достигнутым показателям. Отметил восстановление макроэкономической стабильности после 2014-2015 годов, уменьшение внутренних и внешних дисбалансов благодаря обоснованной фискальной и денежно-кредитной политике, уменьшение дефицита текущего счета до 3-3,5% ВВП и восстановлении объемов международных резервов - сейчас составляют более 20 млрд долларов США.

"Главным достижением он назвал устранение квазифискального дефицита энергетического сектора и добавил, что меры, принятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и экономического роста", - отметил Премьер-министр.

Однако, добавил он, впереди у украинской стороны большой объем работы, чтобы увеличить украинский ВВП и в Украине создать реальную рыночную экономику.

Гончарук планирует активную работу над улучшением бизнес-среды и проведения ключевых реформ, среди которых - большая приватизация госпредприятий, реформа агросектора, борьба с коррупцией и судебная реформа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин планирует открыть доступ к кадастрам для всех украинцев

Кроме того, заверил Премьер-министр, обеспечение независимости Национального банка и защита финансовой стабильности остаются приоритетом правительства и маркером для международных партнеров.