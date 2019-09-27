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27.09.19 10:45

ГБР задержало начальницу отдела прокуратуры Полтавщины за вымогательство $5 тыс.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований задержали начальницу одного из отделов Лубенской местной прокуратуры Полтавской области во время получения неправомерной выгоды от местного жителя.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации прокурор требовала от обвиняемого 5000 долларов США за заключение соглашения о признании вины для изменения обвинения на менее тяжкое.

Сейчас готовится сообщение о подозрении задержанной по ч. 3 ст . 368 Уголовного кодекса Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры Украины.

В случае доказательства вины, задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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