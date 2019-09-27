"Укрспецэкспорт" вернулся в состав госконцерна, - "Укроборонпром"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Соответствующий приказ подписал Генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

"Приказом утверждается новая редакция устава Государственной компании "Укрспецэкспорт", что устраняет все риски и определяет компанию юридическим лицом публичного права. Руководство Концерна считает, что предыдущая редакция устава Государственной компании "Укрспецэкспорт" угрожала целостности системы управления Концерна, а потому должна быть изменена", - говорится в сообщении.

В Концерне считают, что "фактически, архитекторы нового устава крупнейшего государственного спецэкспортера имели целью сосредоточить в руках одного лица - руководителя Укрспецэкспорта - контроль над крупнейшим государственным спецэкспортером в стране".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство категорически против закупки в России запчастей к военной технике, - Загороднюк

"Теперь все эти изменения отменены Приказом нового руководства Концерна, как такие, которые вредят интересам государства и "Укроборонпрома", - сообщили в пресс-службе Концерна.

Отметим, "Укрспецэкспорт" является крупнейшим экспортером оружия и военной техники в стране.

Кроме того, сейчас идет внутреннее расследование, начатое по инициативе Генерального директора Концерна Айвараса Абромавичуса. Оно должно выяснить все обстоятельства, связанные с регистрацией предыдущей редакции устава Государственной компании "Укрспецэкспорт".

Напомним, ранее журналисты программы Bihus.info сообщили, что бывший директор "Укроборонпрома" Букин перед увольнением вывел из-под контроля концерна "Укрспецэкспорт". Новую редакцию его устава он утвердил 19 августа.

Напомним, Айварас Абромавичус был назначен директором государственного концерна "Укроборонпром" 30 августа. Указ о его назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский. До этого госконцерн возглавлял Павел Букин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" станет холдинговой компанией, - Абромавичус