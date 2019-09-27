"Работали профессионалы, которые сожгли мой дом за 28 секунд", - Гонтарева

Об этом Гонтарева рассказала в эфире "UA: Українське радіо", передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю только то, что работали профессионалы, которые сожгли мой дом за 28 секунд. Бросили два больших рюкзаки, наполненных горючей смесью, а после - военный файер. Дом загорелся. И даже когда приехали пожарные, они не могли погасить дом три часа, сначала час они тушили его извне и затем два часа - внутри. Там все выгорело полностью", - рассказала Гонтарева.

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

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