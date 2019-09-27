К прожиточному минимум привязаны более ста выплат, если его немножко поднять, то это сразу срывает бюджет, - министр Соколовская

"У нас к прожиточному минимуму привязаны зарплаты, штрафы, налоги и многое другое. В общем, к нему привязаны более ста выплат. И если немножко поднять прожиточный минимум, то это сразу срывает бюджет, потому что все к нему привязано. Мы стали совершенно оторванными от той цели, которую должен выполнять прожиточный минимум", - рассказала Соколовская в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, на данный момент команда министерства работает над законодательными изменениями, которые будут касаться прожиточного минимума.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Накопительная пенсионная система вряд ли будет введена в Украине в ближайшее время, - глава Минсоцполитики

"Если в общем, то мы хотим отвязать прожиточный минимум от всего, что не соответствует ему по сути, чтобы более гибко можно было двигаться по программам. Например, у нас есть программа помощи малообеспеченным семьям, и если бы мы в этой программе оставили прожиточный минимум как таковой, то в рамках этой программы поднимать прожиточный минимум проще, чем поднимать его полностью по всей системе", - констатировала Соколовская.

Она добавила, что сейчас, с помощью Всемирного банка, министерство проводит соответствующие расчеты.

На уточняющий вопрос о том, что если отвязать прожиточный минимум от части выплат, то к ним надо будет привязать что-то другое, Соколовская ответила, что тогда это будет в абсолютных цифрах.

"Мы реально хотим больше гибкости в этой системе. Законом о госбюджете мы каждый год можем устанавливать конкретные приоритеты, которые мы сейчас поддерживаем, в абсолютных цифрах. Например, ежегодно можно определять, что такая-то помощь составит 1 тыс. грн, а в следующем году, через несколько лет, когда мы выйдем из проблемы, которую мы решаем этой помощью, это может меняться. Система должна быть гибкой и соответствовать нуждам, которые есть в конкретный момент", - считает министр.

Она подчеркнула, что на данном этапе это только предложения министерства, но выразила надежду, что у парламентского большинства будут схожие взгляды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Люди с инвалидностью дополнительно получат 82 млн грн на протезы и коляски, - Соколовская

Как сообщалось, в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено, что Кабинету министров Украины намерен осуществить решительные шаги по сближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4 251 грн с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения.