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27.09.19 11:41

Гонтарева: Коломойский пришел на YES, что показать международному сообществу, что он - главный

Бывший председатель Национального банка Валерия Гонтарева считает, что олигарх Игорь Коломойский пришел на форум "Ялтинской европейской стратегии" (YES), чтобы показать, что он - главный.

Гонтарева: Коломойский пришел на YES, что показать международному сообществу, что он - главный

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гонтарева заявила в эфире в эфире "UA: Українське радіо", отвечая на вопрос о том, достаточно ли хорошо, по ее мнению, Коломойский себя чувствует при новой власти.

"Мне кажется, он всем перед YESом показал, зашел в кабинет президента, сделал там фотографии. Это было нужно, чтобы его позвали на YES, а на YES - чтобы перед всем международным сообществом показать, что он - главный", - заявила Гонтарева.

Отметим, форум "Ялтинской европейской стратегии" состоялся 13 сентября.

Напомним, экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что в поджогах автомобиля членов ее семьи и своего дома она подозревает олигарха Игоря Коломойского.

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