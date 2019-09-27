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27.09.19 11:54

Соколовская о системе субсидий: В целом менять ничего не будем, но некоторые вещи откорректируем

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявляет, что ведомство не намерено изменять систему субсидий, будут лишь откорректированы определенные технические моменты.

субсидия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщила в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Системно менять ничего не будем. Мы реально проанализировали, как система субсидий начиналась и как она трансформировалась. Мы видим, что, в принципе, она работает. Обычно к нам обращаются люди по отдельным моментам. Есть вещи, которые мы хотим откорректировать, но это не касается критериев, это касается определенных технических вещей", - сообщила Соколовская 

Кроме того, министр заверила, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается, так как в государственный бюджет на 2020 год заложено достаточно средств.

На вопрос относительно идеи президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы пожилые люди старше 70 лет вообще не платили за коммунальные услуги, Соколовская сказала, что сейчас это не рассматривается. "Сейчас акцент - на продолжение политики субсидий", - уточнила она.

"Мы говорили с президентом, в том числе, и на эту тему. Президент озвучивал эту идею более широко. У него есть желание, чтобы люди на пенсии жили достойно. Также он хочет, чтобы Украина была страной, где хочется провести старость", - констатировала министр.

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По ее словам, неуплата коммуналки была как идея в процессе поиска возможных вариантов, чтобы помочь пожилым людям.

"В этом контексте мы посмотрели на систему субсидий и увидели, что в среднем семьи субсидиантов платят за коммунальные услуги около 10% своего дохода. Честно, это не такие большие деньги, но они стимулируют людей к экономному использованию энергоресурсов. Когда люди ничего не платят, как это было раньше, люди не экономят, потому что не чувствуют, сколько это стоит, кто за это платит", - добавила Соколовская.

Как сообщалось, в августе представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявлял, что для обеспечения незащищенных слоев населения субсидиями Кабинету министров необходимо изменить критерии определения субсидиантов.

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