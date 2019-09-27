Соколовская о системе субсидий: В целом менять ничего не будем, но некоторые вещи откорректируем

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр сообщила в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Системно менять ничего не будем. Мы реально проанализировали, как система субсидий начиналась и как она трансформировалась. Мы видим, что, в принципе, она работает. Обычно к нам обращаются люди по отдельным моментам. Есть вещи, которые мы хотим откорректировать, но это не касается критериев, это касается определенных технических вещей", - сообщила Соколовская

Кроме того, министр заверила, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается, так как в государственный бюджет на 2020 год заложено достаточно средств.

На вопрос относительно идеи президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы пожилые люди старше 70 лет вообще не платили за коммунальные услуги, Соколовская сказала, что сейчас это не рассматривается. "Сейчас акцент - на продолжение политики субсидий", - уточнила она.

"Мы говорили с президентом, в том числе, и на эту тему. Президент озвучивал эту идею более широко. У него есть желание, чтобы люди на пенсии жили достойно. Также он хочет, чтобы Украина была страной, где хочется провести старость", - констатировала министр.

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По ее словам, неуплата коммуналки была как идея в процессе поиска возможных вариантов, чтобы помочь пожилым людям.

"В этом контексте мы посмотрели на систему субсидий и увидели, что в среднем семьи субсидиантов платят за коммунальные услуги около 10% своего дохода. Честно, это не такие большие деньги, но они стимулируют людей к экономному использованию энергоресурсов. Когда люди ничего не платят, как это было раньше, люди не экономят, потому что не чувствуют, сколько это стоит, кто за это платит", - добавила Соколовская.

Как сообщалось, в августе представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявлял, что для обеспечения незащищенных слоев населения субсидиями Кабинету министров необходимо изменить критерии определения субсидиантов.