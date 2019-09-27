Задача Минсоцполитики не только делать выплаты, но и развивать социальные услуги, - министр Соколовская

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мне очень часто пишут в Facebook, что я возглавила собес. Возможно, я и возглавила собес, но я не хочу, чтобы это так выглядело после меня. Наша функция, как Министерства социальной политики, не только делать выплаты, наша задача - развивать социальные услуги", - отметила Соколовская.

По ее мнению, в прошлом правительстве основной акцент работы Министерства социальной политики был направлен на трудовые отношения, занятость, повышение минимальной зарплаты, на единый социальный взнос, наполнение бюджета Пенсионного фонда, проверки предприятий, которые не оформляют своих работников.

"При формировании нового правительства мы договорились о другом формате и функции министерств. С нашего министерства функция трудовых отношений и занятости переходит в Министерство экономического развития. На данном этапе развития нашей страны мы с коллегами, в том числе с Тимофеем Миловановым, решили, что это экономический вопрос - выводить из тени рабочие места и зарплаты, и это все должно быть в комплексе с экономической политикой. У меня сейчас другой акцент, а именно - на социальные услуги, на выплаты, которые осуществляет правительство, и превенцию", - заявила Соколовская.

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По словам министра, сейчас идет работа над тем, чтобы отойти от финансирования интернатов, а перейти на помощь семье, чтобы ребенок оставался в семье.

"Кроме того, я бы очень хотела, чтобы мы со следующего года ввели более серьезный институт специалистов социальной работы, чтобы это реально были люди, которые приходят в семьи и знают их проблемы, а также могут адекватно оценить состояние семьи и посоветовать, какую помощь может оказать государство или местные органы", - добавила она.

Среди прочего, по словам Соколовской, необходимо пересмотреть пособие по уходу за людьми с инвалидностью.

"Опять же, для меня странно, когда женщина три года в декрете получает по 860 грн в месяц, наверное, это тоже имеет смысл пересматривать", - считает министр.

Одной из задач на следующий год Соколовская ставит создание информационных систем и реестров Минсоцполитики, "чтобы знать, как мы можем помогать семьям деньгами".

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