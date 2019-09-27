Если "Слуга народа" хочет закрыть тему децентрализации, вопрос с префектами должен быть решен, - нардеп Бобровская

Об этом сказала в интервью Цензор.НЕТ нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская.

"Если они хотят закрыть тему децентрализации, они вынуждены это (запустить институт префектов. - Ред.) сделать. Это законодательно закрепленные вещи, вопрос, как они будут вырабатывать механизмы контроля за людьми и деньгами", - отметила она.

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По ее словам, то, что сделал прошлый президент, не работало.

"Если мы назначаем без конкурса руководителя СБУ, то почему должны иначе назначать председателя ОГА? Это прямая ответственность. Другое дело с руководителями департаментов и так далее. Я понимаю желание власти быстрее всех заменить, но здесь я против этого, потому что эти люди должны проходить конкурс, доказывать свою состоятельность", - уверена Бобровская.

Полное интервью с Соломией Бобровской смотрите здесь.