Законопроект о легализации игорного бизнеса сделает "лотереи" прикрытием для тысяч игровых салончиков, - журналист Николов

Такое мнение выразил журналист Юрий Николов в своем блоге на сайте издания "Громадське", комментируя решение парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принять законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, тысячи существующих ныне "псевдо-лотерейных заведений одновременно получат легальный статус и продолжат прием зависимых от игры лудоманов, которые проигрывают ворованные кредитные и вынесенные из дома деньги.

"Авторы предлагают оставить на улицах все то разнообразие игровой заразы, которая расплодилась после Майдана благодаря коррумпированной полиции", - пишет автор, ссылаясь на данные, которые ему предоставил высокоосведомленный источник.

По его мнению, легализованы будут тысяч заведений с десятками тысяч, якобы, лотерейных терминалов, которые на самом деле - обычны "однорукие бандиты".

Также смотрите: Полиция разоблачила деятельность подпольного казино на столичной Оболони. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Предлагается, чтобы в дальнейшем в Украине появился единый монопольный "оператор лотерей", который будет обязан "открыть не менее 1 тыс. пунктов распространения лотерей" (то есть это может быть и 5 тыс. залов, которые по признанию авторов законопроекта, сегодня существуют нелегально), отмечает Николов.

"Итак, "лотереи" снова делают прикрытием для тысяч игровых салончиков, которые захватили улицы Украины и продолжат беспрепятственно обольщать обычных людей с помощью лотоматов по продаже видеолотерей", - акцентирует журналист.

По мнению Николова, только в ближайшие дни есть единственная возможность повлиять на ход событий, ведь "работающая в турборежиме фракция "Слуги народа" уже в первых числах октября может протянуть законопроект большинством голосов.