КС отказался проверять конституционность нормы об отчете директора ГБР перед президентом, ВР и Кабмином

Соответствующее постановление было принято во время заседания Большой палаты суда 26 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"Принято Постановление Большой палаты Конституционного Суда Украины об отказе в открытии конституционного производства в части конституционного представления 45 народных депутатов Украины относительно конституционности положений части второй статьи 23 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" от 12 ноября 2015 № 794-VIII", - говорится в сообщении.

Как известно, 2 ч. cт. 23 закона о ГБР предусматривает, что директор ведомства информирует президента, правительство о деятельности ведомства, а также ежегодно до 1 апреля подает письменный отчет о деятельности за предыдущий год.

В пресс-службе КС Укринформу сообщили, что рассмотрение представления нардепов о конституционности других положений закона продолжается.

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Как сообщалось, 29 августа в КС поступило конституционное представление 45 народных депутатов Украины относительно конституционности части первой пункта 1 части третьей статьи 11, пунктов 1, 3 части второй статьи 23 Закона Украины "О Государственном бюро расследований".

По мнению парламентариев, Верховная Рада незаконно отнесла назначение директора ГБР к полномочиям президента, поскольку статья 106 Конституции, которая содержит исчерпывающий перечень компетенций главы государства, не предусматривает осуществление им назначения руководителей центральных органов исполнительной власти.

Депутаты считают, что назначение директора ГБР относится к конституционным полномочиям Кабинета министров.

Среди авторов представления были народные депутаты Сергей Алексеев, Виктория Сюмар, Татьяна Черновол, Алексей Гончаренко и Артур Герасимов.