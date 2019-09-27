Сенцова пригласили принять участие в мероприятии в ПАСЕ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Издание ссылается на программу мероприятий, которые пройдут в течение осенней сессии ПАСЕ на следующей неделе.
В частности, Сенцова пригласили принять участие в мероприятии, посвященном проблематике подрыва механизма защиты прав человека авторитарными государствами.
Событие, которое пройдет под эгидой немецкого парламентария Франко Швабе, запланировано на четверг, 3 октября.
Напомним, Сенцов вернулся домой 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми между Украиной и Россией в формате 35 на 35.