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27.09.19 13:55

Сенцова пригласили принять участие в мероприятии в ПАСЕ

Бывшего политзаключенного Олега Сенцова пригласили на следующей неделе принять участие в мероприятии в Парламентской ассамблее Совета Европы.

сенцов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Издание ссылается на программу мероприятий, которые пройдут в течение осенней сессии ПАСЕ на следующей неделе.

В частности, Сенцова пригласили принять участие в мероприятии, посвященном проблематике подрыва механизма защиты прав человека авторитарными государствами.

Событие, которое пройдет под эгидой немецкого парламентария Франко Швабе, запланировано на четверг, 3 октября.

Напомним, Сенцов вернулся домой 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми между Украиной и Россией в формате 35 на 35.

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