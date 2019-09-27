Криклий выступает за упрощение растаможки евроблях: Предлагаю, как в Грузии, доллар, два или три с "кубика"

Об этом он заявил в интервью ЭП, передает Цензор.НЕТ.

"Мы же Мининфраструктуры, а не Минфин. Мы готовы на любые вещи. Я вообще предлагаю, чтобы ввести, как в Грузии, доллар, два или три с "кубика". Как вариант звучало ввести коэффициент на марку, и все", - сообщил Криклий.

По его словам, чем проще будет формула растаможки, тем меньше коррупции будет при ее осуществлении.

"Там, где все примитивно, нет коррупции", - отметил Криклий.

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Однако, по его словам, упростить формулу растаможки пока нельзя, ведь доходы в проект бюджета на 2020 год закладывали с учетом того, что будет действовать уже существующая ныне формула расчета акцизов и пошлин.

12 сентября Рада приняла закон, который переносит введение штрафов за нарушение таможенного режима пребывания машин с иностранной регистрацией в Украине. За него проголосовало 284 депутата.