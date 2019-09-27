Правительство поставило задачу по выводу строительной отрасли из коррупционного состояния

Соответствующее распоряжение Кабинета Министров Украины от 25 сентября 2019 № 844-р опубликовано на правительственном портале, сообщает ГАСИ.



Правительством уже поставлены ​​перед временным руководителем конкретные задачи. Главная цель - преодоление коррупционного схематоза и наведение порядка в сфере градостроительства.



Александр Строкач отметил, что будет проведен анализ деятельности всех руководителей департаментов и управлений ГАСИ, по результатам которого причастных к коррупционным действиям должностных лиц будут увольнять.



Кроме того, Госархстройинспекция присоединится в пределах полномочий к аудиту деятельности исполнительного органа Киевской городской государственной администрации, инициированного Правительством.



Важной задачей является восстановление функционирования электронных сервисов предоставления административных услуг в строительстве, в том числе регистрации сообщения о начале строительных работ на основании строительного паспорта без вмешательства должностного лица, а также стабилизация работы онлайнплатформы "ПРОЗРАЧНАЯ ГАСИ" и дальнейшая диджитализация разрешительных процедур.