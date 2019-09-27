ГБР заочно сообщила о подозрении в растрате 2,5 млрд грн экс-нардепу Жеваго, - Варченко

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит", - говорится в сообщении.

Варченко напомнила, что "во время досудебного расследования установили, что оффшорная компания в период 2007-2014 гг. открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком "Финансы и кредит" и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более $113 млн , которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах".

"В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка "Финансы и кредит" именно те $113 млн. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным", - рассказала Варченко.

Также Варченко сообщила о новых подробностях дела, которые появились в ходе досудебного расследования.

Отмечается, что полученные средства были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит". Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривен банка.

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