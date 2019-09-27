"В отношениях РФ и США и так полным-полно проблем": в Кремле надеются, что тайна переговоров Трампа и Путина будет сохранена

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в пятницу.

"Мы, конечно бы, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях (России и США) и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций (обнародование телефонных переговоров глав государств) мы не дойдем", - сказал Песков.

Так Песков ответил на вопрос, не опасается ли Кремль за конфиденциальность переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Отвечая на уточняющий вопрос, готовы ли в Кремле пойти на возможную публикацию расшифровки подобных переговоров лидеров двух стран, если это понадобится американской стороне, Песков сказал: "Здесь не может быть какого-то эвентуального ответа, здесь нужно рассматривать каждый конкретный случай. К нам никто не обращался с такими предложениями".

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Песков подчеркнул, что публикации стенограммы переговоров Трампа и президента Украины Владимира Зеленского - это исключительно внутреннее дело США, и "мы не собираемся туда вмешиваться".

При этом он сказал, что "эта практика (публикация стенограммы переговоров) достаточно необычная, как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф или "Секретно" или "Совершенно секретно", и, как правило, это не публикуется".

Публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским произошла после того, как во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.