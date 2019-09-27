"Пожалуйста, не забывайте что в стране война", - волонтеры просят поддержать морально, и помочь раненым бойцам в Главном военном госпитале

Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Наталья Воронкова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Забвение... или зачем приходить в госпиталь? Борт... мы ждем каждый борт с нашими ранеными защитниками всегда с тревогой и нетерпением. Тревогой потому что волнуемся как долетят тяжелораненые, не ухудшится их состояние. С нетерпением потому что обязательно среди них будет кто-то знакомый. Так, для тех из нас, кто ездит на фронт, бойцы становятся частичкой нашей жизни. А еще многие из военных возвращается в госпиталь уже не с первым ранением или контузией", - отметила волонтер.

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"Понятно, что для большинства киевлян и гостей города это просто чужие незнакомые люди... НО именно эти люди, не колеблясь рисковали жизнью и потеряли здоровье за нас всех, за наших детей, за наших родителей, за то, чтобы Киев и другие города не слышали выстрелы и артиллерийские взрывы, не видели сгоревшие и разрушенные здания....Неужели они, наши раненые защитники, не заслуживают элементарного "Спасибо" и крепкое пожатие руки? Прийти в госпиталь просто посмотреть им в глаза и просто обнять, даря частичку своего тепла - это же совсем просто. А если вам тяжело видеть раненых ребят или имеете совсем мало времени - наберите номер волонтеров госпиталя и спросите чего сейчас нуждаются ребята и вы услышите совсем банальные вещи: фрукты или воду, йогурт или кефир или возможно какие-то лекарства. Или можете принести что-то "вкусненькое " или то что нужно по списку на странице "Волонтерская Сотня Госпиталь". Пожалуйста, не забывайте что в стране война, помолитесь за здоровье раненых и вспомните в молитве тех, кто отдал за нас с вами свою жизнь. И если увидите врачей, медсестер и волонтеров (особенно тех, которые в медицинских халатах в отделениях) на территории госпиталя - поблагодарите их за неустанный труд уже 5 год", - резюмировала Воронкова.

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ПриватБанк 5168 7420 1680 3284

Воронкова Наталья

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P.S. Для тех, кто еще может и хочет помогать. Необходимо военным на передовую: генераторы, бензопилы, лопаты, топоры, электроплитки, аккумуляторы, запчасти для медицинских эвакуационных автомобилей. Актуальные еще: батарейки, строительные мешки, скобы для бревен, рабочие перчатки, пленка и др. Также мы с радостью примем в дар для военных на передовую или для мирных жителей зоны АТО/ООС (вы сами определяете кому помогать) любую б/у бытовую технику: чайники, электроплитки, морозилки, холодильники, стиральные машинки и конечно же памперсы и обычные ежедневные лекарства для наших подопечных бабушек и дедушек.

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