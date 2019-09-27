Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.09.19 14:47

Сегодняшняя Рада - это другая реальность. Какими будут результаты - увидим, - Кучма

Второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма высоко оценивает работу Верховной Рады 9-го созыва и надеется, что этот парламент оправдает доверие граждан.

кучма

Как информирует Цензор.НЕТ, сказал Кучма в интервью газете "Сегодня", опубликованном в пятницу

"Сегодняшняя Верховная Рада - это не просто другой состав парламента. Это другая реальность. Мне, который провел две каденции почти в постоянном соперничестве с Радой, это понятно больше, чем кому-либо другому. Я не мог мечтать не то что о монокоалиции, но хотя бы об устойчивом конструктивном большинстве. В самом факте однопартийного большинства есть и потенциал, и скрытые угрозы, но необходимость срочных мер настолько назрела, что нужно рисковать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, нравится ли ему стиль работы нынешнего парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17 депутатов пропустили 90% голосований новой Рады, - КИУ

Также он отметил, что сегодня Рада работает "беспрецедентно быстро и технологично".

"Какими будут результаты - увидим. Я верю, что парламент оправдает небывалое доверие народа. Потому что если не оправдает, то и разочарование будет небывалым...", - подчеркнул Кучма.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100