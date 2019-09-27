Ни Злочевский, ни Байден не фигурируют в производстве по злоупотреблениям в Минэкологии, - Холодницкий

Об этом он сообщил в эфире Радио НВ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Холодницького, антикоррупционные органы продолжают расследование дела по факту возможного злоупотребления служебным положением служебными лицами Министерства экологии.

"В этом производстве не фигурирует ни (экс-министр экологии. - Ред.) Николай Злочевский, ни Джо Байден. Оно звучит формально так: по факту возможного злоупотребления служебным положением служебными лицами Министерства экологии... По состоянию на сейчас Байдены - ни отец, ни сын - в рамках этого производства, что у нас есть, не допрашивались и не вызывались", - сказал руководитель САП.

Холодницкий напомнил, что прокурор 1 августа 2017 года вынес решение о закрытии этого дела.

"Решение это было обусловлено тем, что дело уже расследовалось около двух лет. Оно было начато не НАБУ и востребовано до создания антикоррупционных органов. К сожалению, тогда следствие, детективы не смогли предоставить никаких доказательств, чтобы это дело могло иметь какое-то дальнейшее завершение... Последнее совещание было в мае 2017 года, где было отмечено, что по делу вообще ничего не делается, и прокуроры дали сыщикам еще два месяца срока для того, чтобы либо показать результат, или дело будет закрыто, и 1 августа процессуальным руководителем было принято это решение", - сообщил Холодницкий.

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Кроме того, руководитель САП отметил, что есть постановление суда об обязательстве закрыть это производство.

"Как оно будет дальше? Я вижу, что идут большие спекуляции, это все начинает выходить на высокий уровень по поводу этого всего. Позиция простая – мы действуем по закону. Когда закрывали это производство, прокурор поступил правильно, потому что 9 месяцев не проводилось никаких следственных действий. Оно сейчас числится и восстановлено, но уже прошло после обновления год и 9 месяцев...", - отметил Холодницкий.

Напомним, ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.