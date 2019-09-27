В восстановлении налоговой милиции победил профессиональный подход, а не популизм - Южанина

Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп Нина Южанина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Новость последних дней — восстановление полномочий налоговой милиции, предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 25 сентября 2019 г. №846.

В соцсетях, да и не только, много кто критикует это решение как "либертарианство в действии" от новой команды чиновников. Попробую расставить все точки над "і" в этой истории.

В Законе №1797 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (НКУ) относительно улучшения инвестиционного климата в Украине", который вступил в силу 1 января 2017 г., было допущено техническую ошибку — исключен раздел "Налоговая милиция". Однако в заключительных и переходных положениях закона указано, что налоговая милиция прекращает деятельность со дня вступления в силу закона о функционировании органа, который должен прийти ей на смену. Итак, получилось так, что как орган налоговая милиция оказалась в подвешенном состоянии. Де юре она была и есть, а де факто часть свои функций вынуждена была выполнять через взаимодействие с полицией и прокуратурой (как по мене, это еще хуже). Именно поэтому Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики под моим председательством на заседании 7 февраля 2017 г. было принято решение исправить техническую неточность относительно налоговой милиции путем внесения соответствующих изменений в законодательство", - напомнила Южанина.

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"Тогда против этой поправки категорически выступил Александр Данилюк, который не только занимал пост министра финансов, но и находился на пике своей популистской популярности. Он призвал народных депутатов не голосовать за такие изменения как якобы "попытку вернуть коррупционное наследство налоговой милиции, которая годами кошмарила бизнес". Парламент восстановления баланса в законодательной плоскости, так и не поддержал, а господин Данилюк, со своей стороны, пообещал, что Минфин в кратчайший срок доработает законопроект о создании финансовой полиции. Оказалось, что "кратчайший срок" закончился в сентябре 2019 г. путем подачи народными депутатами от монобольшинства законопроекта №1208 о создании органа по противодействию финансовым преступлениям. И это не финансовая полиция и не позднее анонсированная Служба финансовых расследований, а Бюро финансовых расследований. Название законопроекта, очевидно, была списано из поданного мной проекта закона №8157 "О Национальном бюро финансовой безопасности Украины" (март 2018 г., сейчас законопроект №1208-1), а вот по сути документ очень напоминает концепцию органа, озвученную почти три года назад", - отметила нардеп.

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"Как отметили эксперты, ознакомившиеся с текстами обоих законопроектов, главное - чтобы борьба с экономическими преступлениями была сосредоточена в едином правоохранительном органе и, в конце концов, чтобы было ликвидировано налоговую милицию. Именно это четко прописано в законопроекте о НБФБ. Что в итоге решит парламент, удастся ли создать действительно эффективный и единый орган по борьбе с финансовыми преступлениями, будет зависеть от того, учтут ли коллеги из монобольшенства конструктивные предложения к своему законопроекту от меньшинства. Между тем, преступления в налоговой и вообще экономической сфере никуда не делись, и проблемы, которые возникают постоянно, в том числе связанные с противодействием криминальным правонарушением, надо решать постоянно. Непонятным остается одно: почему несмотря на то, что господин Данилюк на всех эфирах заявлял о восстановлении налоговой милиции как об "зраде", делегированные "Слугой народа" чиновники не учли банально проигнорировали его позицию? Возможно, профессиональный подход наш (не скромно — мой) победил популизм!!!" - резюмировала Южанина.