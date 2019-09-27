Смела и Червоноград могут остаться без отопления из-за долгов, - "Нафтогаз"

Информация о компаниях, задолженности которых ставят под угрозу начало отопительного сезона, опубликована на сайте НАК "Нафтогаз", сообщает Цензор.НЕТ.

Всего в списке должников – 116 компаний. Всего же тепло в дома украинцев поставляют 1316 предприятий.

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", - заявили в компании.

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Отопительный сезон в Украине начинается ориентировочно 15 октября. Отопление в домах с централизованным теплоснабжением включается тогда, когда в течение трех дней среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов по Цельсию.